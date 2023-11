Recruiting-Event der Wiener Linien: Kamen fühlt sich gezwungen

Kamen (58) beim Recruiting-Event der Wiener Linien. Eigentlich möchte er gar nicht hier arbeiten, er ist laut eigenen Angaben wegen seiner AMS-Beraterin hier. Vor allem Bim-Fahrer sind es, die von den Wiener Linien aktuell gesucht werden. Bei einem Recruiting-Event im Resselpark (Wien-Wieden) Mitte Juni waren über 500 Interessenten vor Ort, die sich über diese und andere Berufsmöglichkeiten bei den Wiener Linien informiert haben. Unter den potenziellen Berufsanwärtern war auch Kamen.

Der 58-Jährige aus Mödling (Niederösterreich) ist seit etwa zwei Jahren beim AMS gemeldet, erzählt er im Gespräch mit. Davor hat er 30 Jahre in der Logistikbranche gearbeitet. Auf die Frage, für welchen Job er sich interessiert, antwortete Kamen ehrlich."Für gar keinen. Ich fühle mich vom AMS ein bisschen gezwungen, hierher zu kommen." Der 58-Jährige hat einen Hochschulabschluss und spricht fünf Sprachen."Ich wüsste nicht, welchen Job ich hier annehmen sollte. Ich will eigentlich nicht die Verantwortung für eine ganze Bim und die Menschen darin übernehme





