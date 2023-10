Rechtsstreit um Aufsichtsrat der Volksbank-Genossenschaft

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

olksbank Baden Genossenschaft hat aktuell zwei Aufsichtsräte. Gericht wird entscheiden, welcher davon rechtmäßig ist. Um den Aufsichtsrat der Volksbank-Genossenschaft „VB Baden Beteiligung“ hat sich ein Rechtsstreit entwickelt. Begonnen hat alles bei der Generalversammlung am 31. August. In der Sitzung ist der gesamte Vorstand um Vorsitzenden Franz Gartner samt Aufsichtsräten, mit Ausnahme von Christian Seidler, vor Tagesordnungspunkt 9, den Wahlen in den Aufsichtsrat, ausgezogen, insgesamt 60 Mitglieder.

Ursprünglich war geplant, vier der acht Aufsichtsräte neu zu wählen. Doch das „Team regionale Wirtschaft“ wollte mit einem ganz neuen Kandidatenvorschlag antreten, eingebracht vom früheren Vorstandsvorsitzenden August Breininger. headtopics.com

Die verbliebenen 120 Mitglieder führten die Sitzung fort und wählten Altbürgermeister Breininger zum Vorsitzenden, notariell beglaubigt. Sodann wurden die sieben Aufsichtsräte des Teams regionale Wirtschaft gewählt.

In einer Pressekonferenz erklärte vor kurzem das Team Wirtschaft, dass ihre Wahl rechtmäßig war. Das habe Universitätsprofessorin Susanne Kalls, „die juristisch, universitäre Instanz in Österreich für das Gesellschaftsrecht“ in einem Gutachten bestätigt, erklärte Breininger. Man habe daher eine Feststellungsklage eingebracht. headtopics.com

Kürzlich wurde nun die von Christoph Prinz unterbrochene Sitzung fort- und die Wahlen des Aufsichtsrats durchgeführt. Laut Vorstandsvorsitzenden Franz Gartner sei alles rechtmäßig. Es standen elf Kandidaten zur Wahl und sieben seien gewählt worden. Die Wahl des anderen Aufsichtsrats am 31. August sei seiner Sicht nach „nicht rechtmäßig“.

