Rechtsextremer gesteht Angriff auf Kronzeugen

Bei einem Treffen Rechtsextremer in Potsdam soll Mario Müller, langjähriges Identitären-Mitglied, zugegeben haben, einen Schlägertrupp auf einen Kronzeugen im rechten Milieu angesetzt zu haben. Die linke Politikerin Sarah Wagenknecht räumt Kontakte zum Organisator der Potsdam-Zusammenkunft ein.

Einer der Teilnehmer war auch der wegen Körperverletzung vorbestrafte Mario Müller, langjähriger führender Kopf der Identitären Bewegung und Mitarbeiter in einem Bei der geheimen Zusammenkunft zwischen AfD-Politikern, Neonazis und privaten Unterstützern im November 2023 soll sich Müller damit gebrüstet haben, für einen gewalttätigen Übergriff mitverantwortlich zu sein und eine politische Fahndungsplattform zu betreiben. Müller ist Mitarbeiter im Büro des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt. Dem Bericht zufolge solle er beim Treffen gesagt haben, er habe den Aufenthaltsort eines potenziellen Kronzeugen im rechten Milieu publik gemacht und einen Schlägertrupp auf ihn angesetz





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verfolgungsjagd in Salzburg: Zwei Syrer bei Schießerei verletztZwei Syrer wurden bei einer Verfolgungsjagd in Salzburg verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Polizisten wegen des Verdachts des Mordversuchs.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

14 Tote bei Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in PragNach dem verheerenden Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag haben die Behörden die Zahl von 14 Toten offiziell bestätigt. Ein männlicher Schütze hatte am Nachmittag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät im Stadtzentrum das Feuer eröffnet.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Grüne wollen Mandate bei EU-Wahl behalten und Rechtsrutsch verhindernBei der bevorstehenden EU-Wahl sei es das Ziel der Grünen, die drei Mandate zu behalten und einen Rechtsrutsch zu verhindern. Die ÖVP und SPÖ werden als bedauernswert angesehen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Signa Holding: Pleite bringt Ungewissheit bei NÖ-PrestigeprojektenDie 5-Milliarden-Euro-Megapleite der Signa Holding des Investors René Benko sorgt für Unsicherheit bei einigen NÖ-Bauherren und Partnern. Beim Wohn-Projekt „WWE-Gründe“ in St. Pölten und beim Prestigeprojekt Werft Korneuburg ist die Signa über jeweils eine Enkelgesellschaft der Signa Development mit an Bord.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Kogler fordert massive Erhöhung der Strafen bei falschen BilanzenVizekanzler Werner Kogler (Grüne) will als Konsequenz des Signa-Skandals eine 'massive Erhöhung' der Strafen, wenn Bilanzen nicht korrekt gelegt werden. Zudem müsse man auch das Unternehmensrecht dahingehend schärfen, 'dass von vornherein noch viel mehr offengelegt werden muss', fordert Kogler im APA-Interview.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Schönheits-OPs bei Männern boomenDie ORF-Sendung "Am Schauplatz" widmet sich dem Thema. Auch Max ist dabei, er ließ sich seinen Penis vergrößern.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »