berschuss im operativen und investiven Haushalt, Verringerung der Finanzschulden – der Rechnungsabschluss 2023 der Gemeinde St. Georgen an der Leys schaut gut aus. Während bei der Präsentation des Rechnungsvoranschlags 2023 in vielen Gemeinden im Bezirk den Finanzausschuss-Vorsitzenden Sorgenfalten ins Gesicht geschrieben waren, zeigte sich Bründls Ortschef Alois Mellmer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung recht zufrieden mit dem Blick in die Gemeindefinanzen. Zwar sei St.

Georgen an der Leys wie auch alle anderen Gemeinden stark von Teuerungen und Energiekostenerhöhung betroffen, aufgrund der umsichtigen Investitionspolitik der vergangenen Jahre falle der Rechnungsabschluss zufriedenstellend aus. „Wir können trotz der vielen erbrachten Leistungen im operativen, wie auch im investiven Haushalt einen Überschuss aufweisen“, verkündete Mellme

