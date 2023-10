Rebel-Meat-Chefin: „Kräuter gehen bei Kindern gar nicht“

Frau Habacher, wann haben Sie das letzte Mal ein richtiges Stück Fleisch gegessen? Also ein schönes Stück Steak oder ein Schnitzel?Das ist schon relativ lange her. Ich bin auf sehr vielen Networking Events, und da kann man sich nur manchmal aussuchen, was es zu essen gibt. Wahrscheinlich war es bei so einer Gelegenheit.Nein, aber ich versuche recht aktiv, mich immer für die vegetarische Option zu entscheiden. Egal ob beim Essengehen oder beim Kochen zu Hause.

Vor gut einem Jahr haben Sie eine Produktumstellung gemacht: von Burger Patties, die nur zur Hälfte aus Fleisch bestanden, hin zu Tiefkühlprodukten für Kinder. Wie kam es dazu?Unsere ursprüngliche Idee war, Menschen eine Möglichkeit zu bieten, weniger, aber dafür besseres Fleisch zu essen.

Wenn man bei den Preisverhandlungen mit den Supermarktketten nicht auf einen Nenner kommt, ist man gezwungen, schmerzhafte Konsequenzen zu ziehen – oder man spart bei den, ohnehin sehr geringen, Margen ein. Das geht vermutlich derzeit allen Lieferanten so und führt zu einem starken Selektionsdruck, den einige nicht überleben werden.Sie haben einmal erzählt, dass Sie bei den Burger Patties mehrere Anläufe gebraucht haben, um die richtige Rezeptur und Mischung zu finden. headtopics.com

Die Supermärkte haben auch begonnen, mit ihren Eigenmarken Hybrid-Faschiertes, also halb Fleisch, halb pflanzliche Zutaten, anzubieten.Hat man Ihnen die Idee geklaut?Jemand schlauer hat mal gesagt, kopiert zu werden, ist das größte Kompliment. Und dass sich große Marken von uns inspirieren lassen, die wir ursprünglich nicht aus der Branche stammen, ist schon schmeichelhaft.

Ja, das könnte passieren. Aber wir haben natürlich unsere geschützten Rezepturen und unsere exklusiven Produktionspartner. Die Marke ist selbstverständlich auch geschützt, und gemeinsam mit den Werten, welche sie transportiert, lässt sich dieses Gesamtpaket nur schwer kopieren.Cornelia Habacher headtopics.com

