Am Samstag feierte Girona einen 4:2-Auswärtssieg gegen Osasuna, luchste Real die Tabellenführung ab. 24 Stunden später hätten die Madrilenen Rang eins mit einem"Dreier" gegen den Neunten Rayo Vallecano wieder zurückerobern können – doch daraus wurde nichts. Der Außenseiter verteidigte tapfer, entführte trotz 22 Real-Torschüssen ein 0:0 aus dem Bernabeu-Stadion. Die Folge: David Alaba und Co. sind nur noch Zweiter, liegen nun zwei Zähler hinter Girona.

Barcelona ist als Dritter vier Punkte zurück

KURIERAT: Medianeinkommen: Österreich im EU-Vergleich auf drittem PlatzDas real verfügbare Netto-Medianeinkommen ist hierzulande gestiegen, zeigt Eurostat. Vor Österreich liegen nur zwei Länder.

VORARLBERG: Garagenbrand in Koblach durch defektes ElektrogerätAm Freitagabend ist gegen 19:55 Uhr in der Garage eines Einfamilienhauses in Koblach ein Feuer ausgebrochen.

HEUTE_AT: Erfolg gegen illegales Glücksspiel in SalzburgDie österreichische Finanzpolizei erzielte im Oktober in einer konzentrierten Aktion gegen das illegale Glücksspiel in der Stadt Salzburg einen bedeutenden Erfolg. 67 illegale Glücksspielautomaten konnten sichergestellt werden.

NOEN_ONLİNE: Der ewige Kampf gegen Windmühlen - erneut in Perchtoldsdorf„Don Quijote“ gehörte im Rahmen der Perchtoldsdorfer Sommerspiele heuer die Bühne vor der Burg, nun reitet „Don Quichote“ (in anderer Schreibweise) erneut in die Marktgemeinde ein.

KURIERAT: Beamtin der Parkraumüberwachung in Wien von 37-Jährigem verletztDie 44-Jährige bekam offenbar Faustschläge ins Gesicht sowie Tritte gegen sein Becken.

KURIERAT: Djokovic gelingt spektakuläre Paris-Revanche gegen RuneDer serbische Tennisstar zieht nach einem Dreisatzkrimi gegen Titelverteidiger Rune ins Halbfinale von Paris ein. Das ATP-Finals-Starterfeld ist komplett.

