Raxendorf: Mädchen die Politik näher bringen

Schnupperten in der Gemeindepolitik von Raxendorf: Anja Eichberger, Lorena Gschwandtner, Nele Luef und Lisa Dallinger (vorne, v. l.); begleitet wurden sie von Elisabeth Gschwandtner, Verena Auferbauer, Ingrid Proidl und Johannes Höfinger (hinten, v. l.).

it dem Projekt „Girls in Politics“ soll Mädchen und jungen Frauen eine mögliche politische Laufbahn schmackhaft gemacht werden. Das neue Projekt „Girls in Politics“ wurde im Vorjahr durch die Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung im Bundeskanzleramt gemeinsam mit dem österreichischen Gemeindebund ins Leben gerufen. Dabei soll grundsätzlich Mädchen die Gelegenheit geboten werden, in den Alltag der Kommunalpolitik zu schnuppern und das Gemeindeamt erlebbar machen und hautnah zu erleben. headtopics.com

Auf dem Programm standen in Raxendorf unter anderem Spiele und Workshops rund um das Thema Politik. Bei einem Spaziergang durch die Gemeinde wurden einige Gemeindeeinrichtungen besucht. Die Mädchen hatten die Möglichkeit, Plakate zu gestalten, auf denen sie ihre persönliche Wunschgemeinde darstellten. Der Höhepunkt war dann die Teilnahme an einer „echten“ Gemeinderatssitzung.

Raxendorfs ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger zeigte sich zufrieden: „Es war uns eine große Freude, dass wir interessierten Mädchen die Gelegenheit bieten konnten, Einblick in die Gemeindearbeit und in den Alltag als Politiker zu geben und sie dadurch für die Politik zu begeistern.“ headtopics.com

