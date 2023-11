Raubversuch in Wien – einer der Täter ist erst 15

Nach einer großräumigen Bestreifung durch die Bezirkskräfte, der Bereitsschaftseinheit, der Wega und der Polizeidiensthundeeinheit, konnten zwei der vermeintlichen Tatverdächtigen im Nahbereich angehalten werden.

Eine schwangere Frau lernte einen Mann auf einer Dating-App kennen. Am Freitag kam es zum ersten Treffen – mittendrin starteten die Wehen.US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet.

KURIERAT: 25-Jähriger wurde Opfer einer Messer-Attacke in Wien-FavoritenVier Männer griffen ihr Opfer am Montagabend auf einer Parkbank an und fügten ihm am Arm Schnittverletzungen zu.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Namensstreit um Park vor Hochhaus in Wiener NeustadtIm Zuge des Namensstreits um die Benennung eines Parks vor einem Hochhaus in Wiener Neustadt wurden bereits vier Plätze für Benennungen nach bekannten Persönlichkeiten festgelegt. Ein fünfter Platz wird noch gesucht.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: SPÖ Wiener Neustadt und Neunkirchen: Petra Tanzler führt Liste anNationalrätin Petra Tanzler wird als Listenerste für die SPÖ Wiener Neustadt und Neunkirchen bei der Nationalratswahl antreten.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

KURIERAT: Nächster Eklat in der Wiener Ärztekammer: Rücktritt von Vizepräsident gefordertStefan Ferenci hatte das Agieren seiner Kollegin mit den Mullahs im Iran verglichen. Dabei setzt sie sich gegen das dortige Regime ein.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: Viennale mit höherer Auslastung und Wiener Filmpreis für „Signs of War“75.300 Menschen besuchten Österreichs größtes Filmfestival. Preise gingen unter anderem an„Europa“, „Hokage“ und „Rickerl“.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween-Nacht aufDie Wiener Polizei wird für die bevorstehende Halloween-Nacht mit zusätzlichen zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz sein. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »