Ratenzahlung mit Gutscheinaktion

Pensionierungswelle: Der Hausarzt, der nicht zusperren kannIm Burgenland ist jeder vierte Allgemeinmediziner älter als 60 Jahre alt. Weil sich kein Nachfolger finden lässt, ordiniert Rainer Oblak in Pinkafeld auch noch im Alter von 67 Jahren.

Großeinsatz der Polizei nach Schüssen an der Karls-Universität in PragNach Schüssen an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität gibt es über ein Dutzend Tote und mehrere Verletzte. Es soll sich um einen Einzeltäter und nicht um Terrorismus handeln.

Afghanische Ex-Soldaten kämpfen im Sold der Russen in der UkraineEhemalige Soldaten der afghanischen Armee haben eine neue Aufgabe gefunden: Sie sollen im Sold der Russen in der Ukraine kämpfen, um sich an den Amerikanern zu rächen.

MyBosch Registrierung und Cashback-AktionEinfach bei MyBosch registrieren und von der Cashback-Aktion profitieren. Die Aktion gilt beim Kauf bestimmter Exclusiv Aktionsgeräte und bei Beantragung des Cashbacks bis zum angegebenen Datum. Weitere Informationen auf der Website.

Der Terror der Hamas und die Einheit in IsraelNach monatelangen Demonstrationen hat der Terror der Hamas aus Israel wieder eine Einheit gemacht. Neue politische Köpfe und Chancen auf Frieden könnten entstehen.

Der Chat, der Sobotka nun zu Fall bringen sollHat Wolfgang Sobotka bei Thomas Schmid in einer Steuersache interveniert? Schmied sieht das so. Doch die Sache ist komplex. Der „Kurier“ legt nun jene Chat-Nachricht vor, die die WKStA zu weiteren...

