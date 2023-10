Rapper Samra könnte hohe Strafe für Fotoshooting auf Autobahn drohen

Seine Fans haben es dem Rapperauf Instagram prophezeit: Sein Fotoshooting im Zürcher Uetlibergtunnel könnte teuer werden. Dort hat er kürzlich ein Foto von sich gepostet, wie er auf der rechten Fahrbahn vor seinem Maybach (!) steht. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen eingeleitet. An Samra könnte nun ein Exempel statuiert werden, wie Rechtsexperten schätzen.

"Ihm droht eine hohe Strafe, damit niemand sonst auf die Idee kommt, ein solches Poserfoto auf der Autobahn zu schießen", sagte etwavon Fricker Füllemann Rechtsanwälte zu"20 Minuten"."Gerichte behandeln solche Fälle nicht mehr als Kavaliersdelikte, sie sind sanktionswilliger geworden", ergänzt der Zürcher RechtsanwaltDas Anhalten im Autobahntunnel dürfte als schwere Verkehrsregelverletzung qualifiziert werden.

Weil er für das Foto aus dem Auto gestiegen ist, droht ihm zusätzlicher Ärger. Zwar ist Selbstgefährdung straflos und die Autobahn zu betreten zieht normalerweise bloss eine Ordnungsbusse von 20 Franken (etwa 21 Euro) nach sich. Doch im Notfall wäre Samra kaum rechtzeitig zurück am Steuer gewesen, um anderen Fahrzeugen auszuweichen."Das wird ziemlich sicher strafschärfend berücksichtigt. headtopics.com

Aber selbst wenn der Deutsche noch im Land wäre, könnten ihm die Schweizer Behörden den Führerschein nicht entziehen. Möglich wäre es aber, den Ausweis auf dem eigenen Staatsgebiet abzuerkennen."Erfolgt zudem eine Meldung an die deutschen Straßenverkehrsbehörden, könnten diese den Ausweis wegen Zweifeln an der charakterlichen Fahreignung entziehen", erklärt Rechtsanwalt Fricker.

Dann müsste sich Samra beispielsweise in psychologischen Abklärungen beweisen und Fahrkurse besuchen. Dass der Deutschrapper in der Schweiz eine Haftstrafe antreten muss, halten beide Experten für unrealistisch."Wahrscheinlicher wird eine bedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen, plus Bußgeld und die Verrechnung der Gerichtskosten", sagt Fricker. headtopics.com

