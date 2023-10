Rapper Samra in rechtlichen Schwierigkeiten wegen Fotos im Uetlibergtunnel

Rapper in rechtlichen Schwierigkeiten Während Samra sich auf sein bevorstehendes Konzert in Wien vorbereitete, geriet der Deutschrapper wegen eines Fotos im Zürcher Uetlibergtunnel in rechtliche Schwierigkeiten. Die Schweizer Polizei hat bereits Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.

Schwere Verkehrsregelverletzung mit Konsequenzen Am vergangenen Wochenende postete Samra ein Foto von sich auf Instagram, das zeigt, wie er mitten im Uetlibergtunnel vor seinem Maybach posiert. Dieses gewagte Fotoshooting hat nicht nur bei seinen Fans für Aufsehen gesorgt, sondern auch bei der Kantonspolizei.

