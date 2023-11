Rapid Wien entlässt Trainer Zoran Barisic

18 Punkte nach 14 Spielen, nur Platz acht in der Liga! Rapid zieht die Notbremse und setzt Trainer Zoran Barisic vor die Tür. Barisic und seinem Co-Trainer Thomas Hickersberger wurde am Mittwoch in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass sie von ihren bisherigen Aufgaben entbunden werden. Der Ex-Trainer reagiert enttäuscht:"Diese Entscheidung tut sehr weh, aber ich habe sie natürlich zu akzeptieren.

Vor nicht allzu langer Zeit war ich selbst zweimal als Geschäftsführer Sport in einer solchen Situation und weiß daher, dass dies niemand gerne macht. Ich bin sicher, dass wir aus unserer Ergebniskrise herausgekommen wären, kenne aber die Mechanismen des Fußballs.""Ich hoffe, dass Rapid wieder rasch mehr Siege feiern wird und glaube nach wie vor an jeden Spieler dieser Mannschaft. Für mich war es jedenfalls jeden Tag eine große Ehre, für meinen Klub in diesen verantwortungsvollen Positionen tätig gewesen sein zu dürfen", verabschiedet sich Barisi

: