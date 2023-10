Rapid-Ikone Krankl: 'Das ist der Anfang des Untergangs'

Der Bundesliga-Hit zwischen Rapid und dem LASK hatte viel zu bieten – vor allem in der Schlussphase. Die Wiener kassierten in der 96. Minute den Gegentreffer zum 2:3, sahen wie der Verlierer aus. Sekunden später verwandelte sich das Allianz Stadion in ein Tollhaus. Nach einer Flanke von Marco Grüll vollendete"Joker" Thierry Gale per Kopf zum Last-Minute-Ausgleich. Rapid"rettete" Rang sechs.Für"Sky"-Experte Hans Krankl zu wenig.

Bei Rapid selbst fiel die Analyse nach dem 3:3 gegen den LASK zwiegespalten aus."Es war von beiden Mannschaften ein sehr intensiv geführtes Spiel. Es war auf sehr hohem Niveau und Werbung für den österreichischen Fußball", sagte Trainer Zoran Barisic auf"Sky"."Ich glaube, dass wir das Pech gehabt haben, dass wir das ein oder andere Mal die Chance zur Führung nicht wahrgenommen haben. Das ist etwas, was uns nachhaltig verfolgt.

