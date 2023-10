Rapid droht nach Pyro-Show ein Punkteabzug

Die Rapid-Fans spielen mit dem Feuer! Am 24. September feierten die Ultras im Heimspiel gegen Sturm mit einer. Der Bundesliga-Strafsenat sah eine"unmittelbare Gefahr für alle Beteiligten" und fällte ein konsequentes Urteil. Die Hütteldorfer kassierten eine 50.000-Euro-Geldstrafe. Plus: Sollte in den kommenden 24 Monaten erneut übertrieben"gezündelt" werden, droht für die kommende Saison der Abzug von drei Punkten. Die Wiener legten Berufung ein.

Schiedsrichter Walter Altmann konnte die zweite Halbzeit erst mit einigen Minuten Verzögerung anpfeifen. Der VAR hatte keine Sicht.Bei Rapid geht nun die Angst vor Konsequenzen um. Geschäftsführer Markus Katzer bezog auf"Sky" Stellung – und nahm die Fans in die Pflicht."Ich glaube, dass man differenzieren muss, was genau passiert. Ich glaube, dass man wegen des VAR nicht anpfeifen hat können.