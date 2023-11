Rakete trifft Flüchtlingslager: Israel spricht von „militärischer Hochburg“

Diesmal ist es ein Raketentreffer in einem Flüchtlingslager, der international für Aufsehen sorgt. Und dieses Mal bestätigt Israel, dass es seine Rakete war, die eingeschlagen hat. Bei Angriffen auf Jabalia im Norden des Gazastreifens sind israelischen und palästinensischen Angaben zufolge am Dienstag Dutzende Menschen getötet worden. Die Armee hatte zuvor mitgeteilt, dass Israel den Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen vorantreibe.

Israels Armee teilte mit, Bodentruppen hätten rund 50 Terroristen in Jabalia getötet. Der Angriff „führte zum Einsturz benachbarter Gebäude“, weilLaut einem Arzt des Kamal-Adwan-Krankenhauses sind mindestens 35 Menschen gestorben, darunter auch Kinder und Frauen. Zudem seien mehr als 200 Verletzte in die Klinik eingeliefert worden, sagte Hussam Abu Safija der Deutschen Presse-Agentur.

Bei dem Einsatz wurde demnach der Hamas-Kommandeur Ibrahim Biari getötet, der den Angaben nach unter anderem an den Hamas-Massakern im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober beteiligt war. Die Hamas habe in der Gegend die Kontrolle über zivile Gebäude gehabt. Die Armee wiederholte ihren Aufruf an die Bewohner des Gazastreifens, in den Süden zu fliehen. headtopics.com

Das ägyptische Außenministerium verurteilte den Beschuss ebenfalls „auf das Schärfste“ und warnte vor den „Folgen einer Fortsetzung dieser willkürlichen Angriffe, die wehrlose Zivilisten treffen“.

