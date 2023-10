Raiffeisen Region Schallaburg veranstaltet erfolgreichen Kindernachmittag

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

um ersten Mal veranstaltete die Raiffeisen Region Schallaburg einen Nachmittag, der ganz im Zeichen der Kinder stand - und es war ein voller Erfolg. Die Regionalräte der Raiffeisenbank Region Schallaburg haben erstmalig zum Kindernachmittag eingeladen. Rund 20 Kinder folgten der Einladung und wurden durch Geschichten, Bastel- und Spielstationen bestens unterhalten. Unter dem Motto „Schatzsuche“ dürften die Kinder auch noch in den Tresorraum der Raiffeisenbank und fanden dort eine Schatztruhe mit Goldmünzen.

Zum Abschluss gab es noch eine kleine Jause und alle Beteiligten waren sehr zufrieden, wie Organisatorin Putz-Maierhofer Getraude zusammenfasst. „Es war uns ein Anliegen, dass wir als Vertreter der Mitglieder unserer genossenschaftlichen Raiffeisenbank einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten. Ein regionales Kinderprogramm fördert die Kreativität unsere Kleinsten und für zwei Stunden konnten wir auch die Eltern in Loosdorf etwas entlasten. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Raiffeisen Corner in St. Pölten ist VorbildDie neue Zentrale der Raiffeisenbank Region St. Pölten hinter dem Bahnhof gehört zu den „Vorbildlichen Bauten in Niederösterreich“ . Weiterlesen ⮕

Manfred Rieger kocht für karitative Zwecke in der RegionGemeinsam mit der Pro Pressbaum SPÖ lädt Manfred Rieger zum Wildessen am 4. November, von 10 bis 14 Uhr, gegen freie Spenden ein. Der Reinerlös kommt dem Lions Club Purkersdorf zugute. Unterstützt werden karitative Initiativen in der Region. Weiterlesen ⮕

Nach 18 Monaten alle Genehmigungen für Grünes Gas aus der RegionAus organischen Reststoffen der Region können mit moderner Technologie grünes Gas, Biodünger und hochwertiger Kompost erzeugt werden. Für dieses österreichweite Leuchtturm-Projekt in Wieselburg-Land hat Hubert Seiringer mit seinem Team nun alle erforderlichen Genehmigungen erhalten. Weiterlesen ⮕

Jugendprojekt Kulturregion Melk: Startschuss für StreetworkerLEADER-Projekt um 380.000 Euro soll mit Vereinsunterstützung Jugendliche in Region besser fördern und unterstützen. Weiterlesen ⮕

Immobilienpreise in NÖ: „Weder Hotspot noch Schlusslicht“Raiffeisen-Chefanalyst Gunter Deuber analysiert den heimischen Wohnimmobilienmarkt mit Fokus auf Niederösterreich. Fazit: In Österreichs größtem Bundesland gibt es erhebliche Preisunterschiede auf Bezirksebene. Weiterlesen ⮕

Armenien hofft auf baldigen Frieden mit AserbaidschanDie beiden Staaten kämpfen seit Jahrzehnten um die Region Berg-Karabach. Im September hat Aserbaidschan sie zurückerobert. Weiterlesen ⮕