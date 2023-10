Raffinerie-Besuch in Schwechat:Nachhaltiger „SAF“-Sprit: Wie Frittierfett in den Tank von Jets kommt

Ohne Sicherheitscheck geht hier nichts. Zwölf Minuten Videounterweisung, Testfragen beantworten, den Arbeitsanzug überstreifen, Sicherheitsschuhe anziehen, Helm, Schutzbrille, Handschuhe. Die Fluchtmaske gibt es zum Schluss - eine mehr als faustgroße, schwere Plastikkapsel. Wenn in einer Raffinerie einmal etwas schief läuft, kann es brandgefährlich werden.

Schwechat. Wichtigster Produktionsstandort der OMV. Die Anlage ist riesig, der Fußweg bis zu jenem „kleinen“ Teil, wo Flugbenzin hergestellt wird, führt über schnurgerade Straßen. Traktoren rattern über die Asphaltpisten „A“, „B“, „C“ oder „D“, über denen sich Gebirge von Edelstahlrohren türmen.

Nichts riecht hier nach Sprit. Und auch nichts nach altem Speiseöl. Um das geht es bei diesem Besuch, um „UCO“, Used Cooking Oil. Zweimal pro Woche bringt ein Tankwagen Nachschub, erklärt OMV-Prozessingenieurin Sonja Platzer-Ozenil. Gelagert wird es in zwei Tanks, bevor es im Zuge der Kerosinproduktion zu Sustainable Aviation Fuel, kurz SAF, umgewandelt wird. headtopics.com

SAF ist der Sprit, von dem die Airlines in der EU ab 2025 zwei Prozent in ihre Tanks füllen müssen. Der Anfang immer höherer Quoten und wohl neuer Investitionsketten. Die OMV wollte ganz vorne dabei sein. Platzer-Ozenil löste in wenigen Monaten alle Fragen, wie Frittieröl der Kerosin-Produktion zugesetzt werden kann. Über das Co-Processing ist in dieser Anlage ein Anteil von 0,5 Prozent SAF am Kerosin möglich.

„Wir arbeiten daran, die SAF-Produktion signifikant hochzufahren,“ sagt OMV-Topmanagerin Tina Marczell, verantwortlich für Treibstoff-Industrieverkauf. „SAF wird ein stark nachgefragtes Produkt sein.“ Technisch sei schon heute die SAF-Produktion auf hundertprozentiger Basis von biogenen Rohstoffen wie etwa Altspeiseöl in Großanlagen möglich. headtopics.com

