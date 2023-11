Radweg oder Bahntrasse: Warten auf Entscheidung

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Stimmung bei den Bahnfreunden und Radweg-Befürwortern ist weiterhin angespannt. Jetzt heißt es: „Bitte warten“. Nachdem der Lunzer Bürgermeister Josef Schachner in der NÖN-Ausgabe der Vorwoche seine Beweggründe für einen Radweg auf der jetzigen Bahntrasse erläuterte, melden sich nun wieder die Freunde der Nostalgiebahn zu Wort.

„Dass seit Beginn des Ötscherland-Expresses über 200.000 Fahrgäste eine nennenswerte Kaufkraft in die Region gebracht haben, wird da von der Gemeinde Lunz am See in keinem Wort erwähnt“, ärgert sich Albert Malli, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Lokalbahnen (ÖGLB). Er gehe davon aus, dass ein Fahrgast 30 bis 50 Euro in der Region ausgibt und insgesamt drei bis fünf Millionen Euro in die Region gespült wurden. headtopics.com

Malli betont weiter: „Die Gemeinde Lunz am See rühmt sich in ihrem Informationsschreiben, das Prekariat für die Strecke übernommen zu haben. Dies wird als großzügige und entgegenkommende Geste gegenüber dem Verein dargestellt. Tatsächlich ist es so, dass bis zur Übergabe des Prekariates an den Gemeindeverband die Tochterfirma des Vereins unmittelbare Prekariatsnehmerin der NÖVOG war.

Der Gemeindeverband Ybbstal stehe laut Bürgermeister Josef Schachner jedenfalls hinter dem Radweg-Projekt. Beides – Rad und Bahn – zu realisieren, davon hält der Bürgermeister wenig: „Mit dem Ausbau als Radweg würde ein Lückenschluss zwischen Ybbstalradweg und Erlauftalradweg geschaffen und zusätzlich mehr Verkehrssicherheit in der Bodingbachstraße gewährleistet. headtopics.com

