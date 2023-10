Radfahrerin bei Rot über Kreuzung geradelt - schwer verletzt

" berichten, soll eine Radfahrerin über eine Kreuzung bei Rot übersetzt haben. Ein herannahender Autofahrer bemerkte die Frau erst im letzten Moment – trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern.Durch den heftigen Aufprall soll die 21-jährige Frau etwa zehn Meter weit weggeschleudert worden sein. Schmerzerfüllt blieb sie schließlich auf dem Asphalt liegen.

"Die Patientin erlitt bei dem Unfall Kopfverletzungen und Prellungen. Anschließend wurde sie mittels Spineboard fixiert und in den Schockraum eines Spitals gebracht", so Melcher abschließend. Die genaue Unfallursache ist derzeit allerdings noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!

Weiterlesen:

Heute_at »

Rot-Weiß-Rot im Herzen: „Bei Heimat geht es mir eher um ein Gefühl“Heimat ist dort, wo die Berge sind, die Freunde und gute Ärzte für die Mama. Für den Soziologen Markus Schermer schließt es sich nicht aus, Heimatverbunden zu sein und über den Tellerrand zu blicken. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Präsident der jüdischen Gemeinde lädt KPÖ zu Gespräch einDer Präsident der jüdischen Gemeinde lädt die KPÖ zu einem Gespräch ein, nachdem bekannt wurde, dass die KPÖ an einer Veranstaltung in der Grazer Synagoge teilnehmen wird. Die KPÖ hat sich über die Jahre hinweg klar positioniert und bereits 2006 gegen Krieg und Unterdrückung im Nahen Osten aufgerufen. Die Bürgermeisterin wurde von den anderen Parteien überstimmt, als sie für die Teilnahme an der Veranstaltung votierte. Die israelische Flagge, die vorübergehend im Rathaus aufgehängt wurde, wird durch eine passende Flagge ersetzt. Weiterlesen ⮕

Herwig Straka über die Notwendigkeit einer neuen Arena für Wien und die Krise von Dominic ThiemHerwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open und ATP-Entscheidungsträger, spricht über die Bedeutung einer neuen Arena für Wien, die Krise von Dominic Thiem und die Tennisoffensive Saudiarabiens. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕