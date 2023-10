Radatz-Filiale im Ekazent schließt nach 35 Jahren

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

n gut drei Wochen geht eine Händler-Ära in der Braustadt zu Ende. Die Fleischerei-Kette wird nach 35 Jahren ihren Standort im Ekazent zusperren. Der Abholmarkt beim Bellaflora-Markt bleibt davon unberührt.

Mit 18. November ist Schluss. An diesem Samstag in gut drei Wochen wird die Radatz-Filiale im Einkaufszentrum Schwechat das letzte Mal seine Türen öffnen. Damit geht auch eine 35 Jahre dauernde Ära in der Braustadt zu Ende. Dem Vernehmen nach ist der Standort im Ortszentrum der hauseigenen Konkurrenz zum Opfer gefallen. Damit dürfte der Abholmarkt gemeint sein, der sich nur zehn Gehminuten entfernt neben dem Bellaflora-Blumengeschäft befindet. headtopics.com

Dort an der Ecke Mautner-Markhof-Straße und Alanovaplatz betreibt die Fleischerei-Kette seit 2012 einen sogenannten „Wurst Groß Markt“. Dem Standort wird mit der Schließung der Ekazent-Filiale auch eine größere Rolle zuteil. Denn neben dem Kerngeschäft als Selbstabholmarkt wird ab dem Frühjahr ein Imbissstand für den Verkauf von Mittagsmenüs und Gerichte wie Leberkäs-Semmeln eingerichtet.

Weiterlesen:

noen_online »

Neuer Beatles-Song nach 53 Jahren53 Jahre nach der Trennung der Beatles gibt es in der nächsten Woche einen 'neuen' Song der legendären britischen Band. Der noch von John Lennon stammende Song 'Now and Then' wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bearbeitet und ergänzt und wird am 2. November veröffentlicht. Paul McCartney und Ringo Starr, die beiden letzten lebenden Bandmitglieder, zeigten sich sehr bewegt. Die Stimme des verstorbenen John Lennon konnte nun dank KI in ausreichender Qualität extrahiert werden. Es handelt sich um eine echte Beatles-Aufnahme, bei der auch Gitarrenaufnahmen von George Harrison aus dem Jahr 1995 hinzugefügt wurden. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Skirennläufer Lucas Braathen beendet seine Karriere mit 23 JahrenLucas Braathen, der beste Slalomfahrer der letzten Saison, hat überraschend im Alter von 23 Jahren seine Karriere beendet. Er begründet dies mit dem Verlust seiner Freiheit und der Notwendigkeit, seine Träume aufzuschieben. Sein erster Weltcupsieg vor drei Jahren in Sölden markierte auch das Ende seiner Karriere. Weiterlesen ⮕

Forschungsprojekt untersucht Karnische Krise vor 235 Millionen JahrenDas Naturhistorische Museum, das Land Niederösterreich und die Akademie der Wissenschaften haben ein Forschungsprojekt gestartet, um die Karnische Krise vor 235 Millionen Jahren zu untersuchen. Bei dieser Klimakatastrophe wurden große Teile des Lebens auf der Erde vernichtet, aber auch Tiere und Pflanzen konserviert. Weiterlesen ⮕

Wohnungsmarkt in Österreich: Weniger Neubauwohnungen in den kommenden JahrenLaut Experten werden in den Jahren 2023, 2024 und 2025 weniger neue Wohnungen auf den Markt kommen, wenn sich an den Baukosten und der Kreditvergabe nichts ändert. Die Projektentwicklung ist aufgrund der gestiegenen Errichtungskosten stark verlangsamt. Weiterlesen ⮕

Maggie Smith wird mit 88 Jahren zur ModeikoneDie berühmte Schauspielerin Maggie Smith wird mit 88 Jahren zum Testimonial des spanischen Luxushauses Loewe und landet einen Volltreffer. Die Kampagnenbilder gehen viral und zeigen Smith in verschiedenen Outfits mit Loewe-Taschen. Bekannt ist sie vor allem für ihre Rollen in Harry Potter und Downton Abbey. Weiterlesen ⮕

Meg Ryan kehrt nach zehn Jahren Abstinenz ins Kino zurückDie Schauspielerin Meg Ryan, bekannt für ihre Rollen in romantischen Komödien der 90er-Jahre, kehrt nach einer langen Pause wieder auf die Leinwand zurück. In ihrem neuen Film 'What Happens Later' übernimmt sie nicht nur die Hauptrolle, sondern auch die Regie und das Drehbuch. Die Idee für die Geschichte entstand während des Corona-Lockdowns. Weiterlesen ⮕