Queere demonstrieren für Gaza, dort würden sie verfolgt

statt. Seither kursieren im Internet immer wieder Videos und Fotos von regenbogenfarbenen Palästinaflaggen und Schildern mit Aufschriften wie"Queers for Palestine"."Es sind viele LGBTQI-Leute nach Israel geflüchtet"

Man möge sich nicht vorstellen, was mit einem Menschen aus der LGBT-Szene, der sich nur eine Stunde im Herrschaftsgebiet der Hamas aufhalten würde, passieren würde."Sie werden es nicht überleben, mit einer Regenbogenfahne durch Gaza zu laufen", so Laschet. Man könne die Besatzungspolitik Israels kritisieren, aber es sei das einzige Land in der Region, wo Diversität und Demokratie gelebt werden.MOHAMMED ABED / AFP / picturedesk.

