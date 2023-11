Quartett im Abstiegskampf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Das Abstiegsgespenst zieht in der 1. Klasse Ost immer engere Kreise. Zwei Runden vor dem Ende steht fest: Gleich vier Ost-Vereine müssen sich auch im Winter mit dem Worst-Case-Szenario „Abstieg“ beschäftigen.

Am intensivsten: Der ASK Schwadorf. „Natülich müssen wir einen Schnitt im Winter machen. Wir haben den Ligaerhalt bestimmt noch nicht aufgegeben“, erklärt etwa Obmann Robert Munjak. Er hofft bewährte Frühlingsgefühle. 4, 7 und 3. Das waren die Rückrunden-Platzierungen in den letzten drei komplett abgewickelten Meisterschaften.

Der SC Wolftsthal liegt mit Tabellenplatz 14 mitten im Auge des Orkans. „Wenn wir es halbwegs ruhig haben wollen, dann brauchen wir in den letzten zwei Runden sechs Punkte“, so Coach Franz Schuster. Dabei macht ein Blick auf die Tor-Bilanz Sorgen: „Wir haben nur sieben Treffer gemacht.“ Damit sind die Wolfsthaler die Minimalisten der Liga. „Da müssen wir uns im Winter etwas einfallen lassen.“ headtopics.com

Aufsteiger SV Zwölfaxing liegt auf Rang zwölf. „Wir können bei Gegnern wie Breitenfurt und Wienerwald wohl mit keinen Punktezuwachs mehr rechnen“, so Neo-Coach Harald Geistlinger. Das Ziel ist bei den Flamingos dennoch fix eingeloggt: Klassenerhalt. „Das Potenzial hat die Mannschaft.“Gleiches gilt die SF Berg. „Das ist ein Seuchenjahr für uns“, so der Sportliche Leiter Markus Eisenbarth. Improvisation ist Spiel für Spiel angesagt.

