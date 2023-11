Quality for Hope: Unterstützung für Mädchen und junge Frauen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bei „Qualify for Hope“ handelt es sich um eine Unterstützungsmöglichkeit für Mädchen und junge Frauen schulische, soziale sowie persönlichen Kompetenzen nachzuholen. itte Oktober unternahm eine Delegation des Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld unter der Leitung von Margareta Selch eine Exkursion zu „Qualify for Hope“ nach St. Pölten.

„Wir wurden von den Teilnehmerinnen begleitet von der Projektleiterin Frau Juliana Eusse durch die Räumlichkeiten geführt; diese präsentierten auch selber mit einer Power-Point-Präsentation die Inhalte und erzählten von ihrem Werdegang und ihrer Entwicklung. Auch die Kaffeepause wurde sehr liebevoll und kreativ von den jungen Frauen gestaltet. headtopics.com

Bei „Qualify for Hope“ handelt es sich um eine Unterstützungsmöglichkeit für Mädchen und junge Frauen nach Beendigung der Schulpflicht zwischen dem 15. und vollendeten 21. Lebensjahr, die vor dem Antritt einer Berufsausbildung beziehungsweise einer weiterführenden schulischen Ausbildung einen Nachholbedarf hinsichtlich ihrer schulischen und/ oder sozialen sowie persönlichen Kompetenzen aufweisen.

Das Ziel ist die Erlangung individueller Ausbildungsreife, um in Folge in das Ausbildungssystem, Schulsystem, in Einzelfällen den Arbeitsmarkt als ungelernte Hilfskraft einsteigen zu können oder erfolgreich wieder einzusteigen. Ein Einstieg ist nach Abklärung durch das Jugendcoaching und AMS-Zubuchung möglich. headtopics.com

