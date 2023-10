Qualitätstourismus ist ohne Personal unmöglich

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Ganzjahres-Tourismus in Tirol als Schlüssel gegen PersonalmangelTirol will sich als 365-Tage-Destination positionieren. Das könnte auch eine Strategie gegen den Personalmangel sein. Weiterlesen ⮕

Tirol: Mit Stroh beladener Lkw in Ainet in Flammen aufgegangenAINET (TIROL): Am 28. Oktober 2023 gegen 11:40 Uhr fuhr ein 47-jähriger Österreicher mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen und mit Stroh beladenem Lkw auf einem Privatweg bergwärts. Weiterlesen ⮕

Tirol: Ertrinkungsnotfall im Inn in Schwaz → 28-Jährige und 5-Jähriger reanmiertSCHWAZ (TIROL): Am 28. Oktober 2023 kam es gegen 1313 Uhr in Schwaz im Bereich der Barbarabrücke zu einem Ertrinkungsnotfall einer 28-jährigen Frau aus dem Jemen und deren 5-jährigen Sohn. Weiterlesen ⮕

Fernpassstraße in Tirol war nach Lkw-Unfall gesperrtSchwertransport hatte Leitschiene aus der Verankerung gerissen und war quer auf der Fahrbahn stehen geblieben. Weiterlesen ⮕

Riesiges Wespennest in Dorf Tirol entferntMutige Feuerwehrmänner beseitigen ein gigantisches Wespennest in Dorf Tirol. Wespen entwickeln sich bei höheren Temperaturen schnell und sterben vor der kalten Jahreszeit. Es ist ratsam, Sicherheitsabstand zu halten und ein Notfallset für Allergiker mitzuführen. Weiterlesen ⮕

Tirol: Buchauer Alm in Murach am Achensee wurde ein Raub der FlammenMAURACH AM ACHENSEE (TIROL): Am 27. Oktober 2023 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Brandgeschehen auf einer Alm im Gemeindegebiet von Maurach am Achensee im Bezirk Schwaz. Laut Zeugenaussagen brach der Brand in der Küche aus und breitete sich in Folge über den Kamin auf das Hausdach aus. Weiterlesen ⮕