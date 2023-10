Putin und sein riesiger Tisch

hat einen neuen Tisch. Und was für einen - er ist weiß, viereckig und so riesig, dass in seiner Mitte wohl so einiges Platz hätte. Wer am Tisch sitzt und mit Putin reden will, braucht ein Mikrofon, heißt es.erinnert die Leere zwischen Putin und seinen Gästen an einen"Pool".

Es ist nicht das erste Möbelstück, mit dem Putin seine Gäste auf Distanz hält. An diesem langen, ovalen Tisch kam er etwa mit dem deutschen KanzlerIn Pandemiezeiten gab es die Vermutung, dass Putin große Angst vor dem Coronavirus hatte und sich nicht bei seinen Besuchern anstecken wollte. Es dürfte aber auch symbolische und strategische Gründe geben, vermuten Experten. Putin will demnach Macht und Überlegenheit demonstrieren.

Mutti spielt Amor: Tinder macht Freunde und Familie zu Partnervermittlern!Tinder ermöglicht es nun auch Freunden und Familienmitgliedern, ihre Liebsten zu verkuppeln - ganz ohne eigenes Konto. Weiterlesen ⮕

Chris Steger macht Tourstopp in WieselburgAm 4. November tritt Chris Steger in der Messehalle Wieselburg auf. Weiterlesen ⮕

Martin macht MotoGP-WM mit Sieg wieder spannendJorge Martin (Sp) hat am Sonntag das MotoGP-Rennen in Thailand vor dem italienischen WM-Leader Francesco Bagnaia gewonnen. Weiterlesen ⮕

Darum wollte Cathy die Scheidung von Richard LugnerWährend sich Richard Lugners Ex-Frau Cathy, im 'Forsthaus Rampensau' zum Affen macht, verrät sie gegenüber 'Promiflash', warum ihre Ehe scheiterte. Weiterlesen ⮕

Sölden-Riesentorlauf wegen Windes abgesagtDer Wind macht die Fortsetzung des Herren-Rennens unmöglich. Leidtragender vor allem: der Halbzeitführende Marco Schwarz. Weiterlesen ⮕

'Jeder, was er kann': Kim Kardashian zeigt jetzt NippelDamit hat wohl niemand gerechnet und der Großteil der Welt hätte vermutlich darauf verzichten können, doch Kim Kardashian weiß, wie man Geld macht. Weiterlesen ⮕