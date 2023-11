Putin-Mann sorgt mit Frieden-Sager für großes Staunen

Nach dem brutalen Einmarsch in die Ukraine stellt Russland Bedingungen für den Frieden und zeigt sich"bereit" für Gespräche mit dem Westen.im Osten des Landes finden harte Kämpfe statt, die Lage verschärft sich mit jedem Tag. Von einst mehr als 30.000 Einwohnern sind in der Industriestadt nur noch etwa 1.000 verlieben.

Gleichzeitig versicherte der Verteidigungsminister, dass Russland die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen nicht senken werde. Man habe zwar den Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen aufgekündigt, das bedeute jedoch nicht das Ende des Abkommens, erklärte Schoigu.Eine schwangere Frau lernte einen Mann auf einer Dating-App kennen. Am Freitag kam es zum ersten Treffen – mittendrin starteten die Wehen.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

Nach 'Schlag Dich tot'-Sager: Neuer Bürgermeister für SchrattenbergJohann Bauer trat nach einem Vorfall als Bürgermeister von Schrattenberg zurück. Nachfolger wird Helmut Schwarz. Weiterlesen ⮕

Unbekannter tritt Mann mehrmals gegen KopfEin 32-jähriger Mann ist in Innsbruck im Zuge eines Streits vor einem Lokal schwer verletzt worden. Ein Unbekannter trat ihm mehrfach gegen den Kopf. Weiterlesen ⮕

Geiselnahme in Japan: Mann hat Personen in Postamt in seiner GewaltZwei Menschen wurden zuvor in nahegelegenem Spital durch Schüsse verletzt. Ob die Ereignisse in einem Zusammenhang stehen ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

11 Jahre Haft zu Unrecht? Mann (48) enthaftetWiener OLG hob rechtskräftigen Schuldspruch wegen neuer Beweislage auf und bewilligte Wiederaufnahme des Verfahrens. Neue Verhandlung findet am 13. November statt. Weiterlesen ⮕

Mann nahm in Postamt in Japan mehrere GeiselnEin Mann hat in einem Postamt in Japan Geiseln genommen. Der offenbar mit einem Gewehr bewaffnete Täter habe sich mit mehreren Geiseln in dem Gebäude verschanzt, erklärte die Stadtverwaltung von Warabi in der Nähe von Tokio am Dienstag. Zuvor waren bei einer mutmaßlichen Schießerei in einem nahegelegenen Krankenhaus zwei Menschen verletzt worden. Weiterlesen ⮕

In Wien:Mann womöglich zu Unrecht zu elfjähriger Haft verurteiltIn der Bundeshauptstadt dürfte es zu einem schweren Justizfehler gekommen sein. Ein Mann wurde wohl zu Unrecht zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Weiterlesen ⮕