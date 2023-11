Purgstall erkämpft sich Remis

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie SVg Purgstall holte gegen Würmla ein 1:1-Remis. Dabei fehlten den Erlauftaler wichtige Spieler verletzungsbedingt, andere spielten trotz krankheitsbedingter Einschränkungen.

Die Kicker der SVg Purgstall sehnen der nahenden Winterpause entgegen. Nach dem Unentschieden gegen die wiedererstarkte Truppe aus Würmla musste Coach Jürgen Moser gestehen: „Viele Spieler agieren derzeit am Anschlag. Gegen Würmla sind einige Kicker eingelaufen, die unter der Woche krank und sicherlich noch nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Das machte sich speziell in der zweiten Halbzeit bemerkbar. Da war bei manchen die Luft im wahrsten Sinne des Wortes draußen.

Florian Reiter und Michael Mistelbauer waren zwei dieser Spieler, die nach eben erst überstandener Krankheit bereits wieder in der Startelf standen. Dazu Moser: „Zum einen ist es gut, wenn alle wollen und sich jeder in den Dienst der Sache stellen möchte. Zum anderen ist es natürlich eine gesundheitliche Gratwanderung.“ headtopics.com

Constantin Scharner musste hingegen nach wie vor krankheitsbedingt passen. Benedikt Schiefer und Blaz Udovcic fehlten verletzungsbedingt. Pech hatte auch Matthias Käfer, der sich bei einem Zusammenstoß eine fünf Zentimeter große Kopfwunde zugezogen hatte. Mit einem „Turban“ spielte er die Partie zwar fertig, fuhr danach aber ins Krankenhaus, wo die Wunde geklebt worden war.

In diesem weiteren „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen ein Team aus dem Tabellenkeller peilen die Erlauftaler einen Sieg an, wie Moser betont: „Mal sehen, wie sich Spratzern nach dem Trainerwechsel präsentieren wird. Wir wollen die Saison auf alle Fälle positiv und mit drei Punkten beenden.“ headtopics.com

Bei Purgstall: 18-Jährige ohne Führerschein flüchtete vor PolizeiMittwochmorgen entzog sich ein Pkw mit drei Insassen der polizeilichen Anhaltung auf der B25 nahe Schauboden bei Purgstall. Weiterlesen ⮕

Schlagerstar Melissa Naschenweng: 'Ich erlebe viel Missgunst'Die Kärntner Sängerin packt über die Schlagerbranche aus und lässt hinter die Kulissen blicken. Weiterlesen ⮕

Ist das die Musical-Verjüngungskur, auf die Wien gewartet hat?Frédéric Buhrs Inszenierung von Jonathan Larsons Rock-Stück „Tick, Tick... Boom!“ an der Volksoper bringt jedenfalls Trommelfelle zum Beben – und zielt auf die Generation Netflix ab. Weiterlesen ⮕

Die Abgrenzer: Alles über die Gestaltung von ZäunenWie auch immer Material, Gestalt und Bedeutung des Zaunes sich im Laufe der Zeit gewandelt haben, er war und ist ein Mittel der Begrenzung: zwischen privat und öffentlich, zwischen „Mein“ und „Dein“. Weiterlesen ⮕

Warum die Türkei ein sicherer Hafen für die Hamas bleibtHamas-Mitglieder könnten von der Türkei aus Einsätze geplant haben. Ankara gewährt ihnen seit Jahren Zuflucht. Weiterlesen ⮕

Die Inszenierung des Terrorismus: Die Macht der BilderDie mediale Berichterstattung über Terroranschläge ist Teil der Inszenierung. Das subjektive Sicherheitsempfinden divergiert meist von der objektiven Bedrohungslage. Weiterlesen ⮕