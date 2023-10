Pulkautaler setzen sich gegen Favoriten aus Dobersberg durch

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie Pulkautaler setzten sich gegen die Favoriten aus Dobersberg durch. Siegtorschütze Jakob Schreder wurde nur zehn Minuten vor seinem Treffer eingewechselt.

Und der neue taktische Ansatz des SVE, der funktionierte. Die Heimischen erwischten einen starken Beginn. Das veränderte Mittelfeldzentrum bestehend aus Florian Hochgatterer und Matthias Dundler agierte ballsicher, war zweikampfstark. Ersterer besorgte nach 36 Minuten auch die Führung - und zwar mit seinem Debüttreffer für die Eintracht. Nach einem Querpass netzte Hochgatterer aus 16 Metern ins lange Eck ein.

Dazu sollte es aber nicht kommen. Denn eine Viertelstunde vor Schluss ging die Eintracht erneut in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Jakob Schreder ließ überwand Dobersberg-Keeper Sebastian Gangl mit einem Flachschuss ins Eck. Die Vorarbeit kam unter anderem vom ebenfalls eingetauschten Florian Eser. „Das freut mich sehr für ihn (Anm. Jakob Schreder), weil er zuletzt ein wenig an sich gezweifelt hat“, so Pabst über den Torschützen zum 2:1. headtopics.com

Eintracht Pulkautal zieht damit ins Viertelfinale des Admiral NÖ-Meistercups ein, zur Überraschung und Freude von Trainer Pabst: „Wir haben super gespielt und relativ wenig zugelassen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Für mich war es dann aber schon ein bisschen wie ein Trainingsspiel, wir haben da etwas anderes probiert und es hat richtig gut funktioniert. Freu ich mich auch als Trainer, wenn so ein Junger (Anm.

