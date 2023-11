Psychotherapeutin gibt Jugendlichen Hoffnung

Vor ein paar Monaten bekommt Elena Schirenc auf Facebook eine Nachricht: Eine junge Frau fragt sie, wie es ihr geht und erzählt, dass sie es endlich geschafft hat. Sie verletzt sich nicht mehr selbst, sie hat Kontakt zu ihrer Familie, beginnt jetzt eine Lehre. Elena Schirenc hat die junge Frau vor Jahren in der Grazer Mädchen WG kennengelernt, ist ihr als Psychotherapeutin zur Seite gestanden.

Es sind Nachrichten wie diese, die sie weiter an ihrem Job festhalten lassen, die ihr immer wieder Hoffnung geben. Elena Schirenc hat vor zehn Jahren als Sozialarbeiterin angefangen, wurde dann zur Psychotherapeutin bei SOS Kinderdorf. In der Mädchen-WG finden Jugendliche, die eine schwere Vergangenheit hinter sich haben - meist Krisen in Familien - ein vorübergehendes Zuhause. Sie bekommt die Sorgen der Jungen hautnah mit, weiß, wie es ihnen geht. Mit der Welt im Krisenmodus wachsen die Herausforderungen, erzählt sie. Wobei es neben Krieg und Klimawandel eher auch Dinge wie Schule, Liebe und Beziehungen sind, die die Jugendlichen beschäftige





