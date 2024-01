Psychische Erkrankungen: Werden wir immer labiler?

Etwa ein Viertel aller Menschen erleidet im Lauf des Lebens eine psychische Erkrankung. Woran liegt das? Und werden wir psychisch immer labiler? Der Psychiater Stephan Doering klärt auf.Ein Viertel der Menschen leidet laut Expert:innen im Lauf des Lebens an einer psychischen Erkrankung, laut Medienberichten werden es immer mehr.

Stimmt das und wenn ja, warum?Die Frage ist so nicht zu beantworten, weil sich die diagnostischen Zugangswege und die Möglichkeiten für epidemiologische Studien dramatisch verändert haben. Wir wissen nicht, wie hoch die Zahl der psychisch Erkrankten vor 50 oder 100 Jahren tatsächlich war, weil man damals die Instrumente nicht hatte, um das zu erfassen. Erst seit wenigen Jahrzehnten werden für Studien zu diesem Thema 30.000 bis 50.000 Menschen befragt. Insofern ist die Zahl von 25 bis 30 Prozent nur, was wir heute wissen.Meine persönliche Meinung ist, dass die Menschheit immer gleich krank war, aber sich die Erscheinungsbilder gewandelt haben. Hysterie galt Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts als weitverbreitete Erkrankung in unserem Kulturkrei





