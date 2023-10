Psychedelic Rock im Lichtspiel Allentsteig

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Obmann und Lichtspiel-Besitzer Reinhard Pölzl, Tontechniker Rainer Buchhöcker und Organisator Christian Pfabigan mit den Musikerinnen von Lurch : Pauline Hollinger, Eva Krenner, Miriam Danter und Marie Pfeiffer (v.

The Hubble Space Stroboscope : Benjamin Mayer, David Pusch, Paul Binder und Immanuel Frötscher mit Christian Pfabigan und Rainer Buchhöcker vom Verein aL!VE. ie junge Wiener Damenband „Lurch“ rockte hörenswert für den Kulturverein aL!VE. Davor spielte die kurzfristig zusammengestellte Band „The Hubble Space Stroboscope“.

„The Hubble Space Stroboscope“ wurde erst vor eineinhalb Monaten gegründet. Gitarrist und Komponist David Pusch, Gitarrist Benjamin Mayer, Bassist Immanuel Frötscher und Schlagzeuger Paul Binder spielten in dieser Besetzung zum ersten Mal zusammen und stellten nur für diesen Auftritt ein Programm zusammen. Drei der vier Wiener haben Waldviertler Wurzeln. Ihre Musik war rein instrumental und war angesiedelt sich zwischen Space Rock und 70ies Rock. headtopics.com

Ähnliche Klänge brachte die aufstrebende Wiener Damenband „Lurch“ in die kleine, aber feine Konzert-Location. Ihr Heavy Psychedelic Rock war abwechslungsreich und ausgefeilt bis ins letzte Detail. Die einzelnen Stücke waren ungewöhnlich lang und oft mit überraschendem Rhythmuswechsel. Was Sologitarristin Miriam Danter, Rhythmusgitarristin und Sängerin Pauline Hollinger, Bassistin Marie Pfeiffer und Drummerin Eva Krenner hier boten, war sensationell.

Der Kulturverein aL!VE hat das Gebäude, welches Obmann Reinhard Pölzl vor 10 Jahren gekauft hatte, revitalisiert und möchte es im Idealfall mit einem regelmäßigen Kulturbetrieb für Jung und Alt bespielen. Es sollte offen sein für andere Institutionen und deren Veranstaltungen und ist auf 80 Besucher beschränkt. headtopics.com

