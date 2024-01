Prozess um Unterbringung nach Bluttat in Strasshof

Im April letzten Jahres ereignete sich eine Bluttat in Strasshof, die einen fassungslos macht. Jetzt fand der Prozess am Landesgericht Korneuburg statt; aber nicht wegen Mordes, sondern wegen der Unterbringung des Täters in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. in Mord ist hierzulande nichts Alltägliches. Und noch weniger ist es vorstellbar, seine Mutter zu töten. Beides geschah Anfang April letzten Jahres in Strasshof an der Nordbahn.

Beim Schwurgerichtsprozess am Landesgericht Korneuburg ging es aber nicht um die Schuld des 28-jährigen Sohnes, sondern um dessen Unterbringung im forensisch-therapeutischen Zentrum. Ein toxisches Gemisch entzündete sich am 3. April des Vorjahres in einem Reihenhaus in Strasshof an der Nordbah





