Prozess gegen Sebastian Kurz geht in die Weihnachtspause

Der Prozess gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz geht in die Weihnachtspause. Vorher wurde allerdings noch der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger als Zeuge einvernommen – auch zum überraschend komplexen Thema: „Wer war die ÖVP?“Hartwig Löger hat es nicht immer ganz leicht mit seinem Gedächtnis. Da erinnert sich der ehemalige Finanzminister auf ÖVP-Ticket zwar ganz genau daran, mit dem damaligen FPÖ-Staatssekretär Hubert Fuchs etwas unterschrieben zu haben.

Vor seinem geistigen Auge sieht er sogar, wie beide dieselbe grüne Tinte verwenden. Allein, was da genau unterzeichnet wurde, weiß er nicht mehr. Nur so viel: Jenes inoffizielle Koalitions-Einigungspapier zu Postenbesetzungen, um das es gerade vor Gericht geht, sei es nicht gewesen. „Erinnerungsdilemma“ nennt der ehemalige Finanzminister der türkis-blauen Koalition unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache mit höflichem Bedauern dieses Problem. Am Montag war Löger im Prozess gegen Kurz als Zeuge gelade





