Prozess gegen Hongkongs aktivistischen Publizisten Jimmy Lai beginnt

Am Montag beginnt der Prozess gegen Hongkongs bekanntesten aktivistischen Publizisten Jimmy Lai. Er war im Zuge des Vorgehens gegen Dissidenten verhaftet worden. Der neue Prozess ist Folge des umstrittenen „Sicherheitsgesetzes“. Angesichts des wachsenden Einflusses Pekings auf die Sonderverwaltungszone zieht das Verfahren auch international große Aufmerksamkeit auf sich.

Dem 76-jährigen Demokratieaktivisten droht nun eine lebenslange Haftstrafe, sollte er aufgrund des „Sicherheitsgesetzes“ verurteilt werden. Das Gesetz war durch die Führung in Peking 2019 erlassen worden und hatte vehemente prodemokratische Proteste nach sich gezogen. Das Gesetz umging Hongkongs Parlament und richtet sich nun gegen Aktivitäten, die in Peking als subversiv, separatistisch oder terroristisch angesehen werden. Das Vorhaben war der bisher weitgehendste Eingriff in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie





