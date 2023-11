Protest für ein besseres Radnetz in der Otto-Kochwasser-Gasse

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Otto-Kochwasser-Gasse ist eine Einbahn. Radlobby, Parents For Future und Verkehrswende wollen das 100 Meter-Gasserl für Räder öffnen. Und damit die erste von drei Lücken im Kierlingtal schließen. Rund 30 Personen forderten die Verantwortlichen zum Handeln auf. Nur: Wer ist eigentlich verantwortlich? Da scheiden sich die Geister.

„Mit drei Schildern wäre das erledigt“, hat Gerhard Allgäuer von den Parents For Future eine einfache Lösung gefunden: eine Ausnahme-Regelung für Räder (und den Anrainer), um in beide Richtungen fahren zu dürfen. headtopics.com

Und die Otto-Kochwasser-Gasse sei „ja eigentlich eine Groteske“, so Hehberger, der auch Einblick in die derzeitige Planung gibt: „Ja, es wird bearbeitet. Es gibt Vorschläge – und man braucht wieder einen Wasserrechtsbescheid, man muss wieder abgraben und betonieren. Mit drei Schildern wäre es wirklich erledigt. Ich kann nur sagen: Wir können es vorleben, wir haben es in der Hand.“

Und womit kann er rechnen? Wo steht die Stadt in Sachen Radweg-Ausbau? Prinzipiell sei er immer gerne zu Auskünften bereit, aber: „diese Fragen sind Fragen für den Verkehrsstadtrat“, spielt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) den Ball zurück an Hehberger, „ dieser ist Mitglied bei der Radlobby, hat eine mehrwöchige Ausbildung zum Fahrradbeauftragten absolviert und bekommt kommendes Jahr nahezu zwei Millionen Euro für den Öffentlichen Verkehr und... headtopics.com

„Was wurde aus...“ dem Direktor des Nordwaldheims?Otto Riedl leitete 30 Jahre lang das heutige PBZ Weitra. Der Hoheneicher ist immer noch vielseitig engagiert. Weiterlesen ⮕

Geliebte erschossen – Verdächtiger tot aufgefundenNachdem er seine Geliebt erschossen haben soll, wurde der Verdächtige nun tot von der Polizei aufgefunden. Weiterlesen ⮕

Wim Wenders im Interview über Anselm Kiefer: „Vor Pathos haben wir beide keine Angst“Als Wim Wenders den Künstler Anselm Kiefer und dessen Werk kennenlernte, war er überwältigt. Das Gefühl will er nun in seinem neuen Kinofilm weitergeben, erzählt er der „Presse“. Über ein... Weiterlesen ⮕

Klinikum Krems: Dachgleiche beim Pathologie-Neubau erreichtMitarbeiter konnten ihre zukünftigen Arbeitsbereiche mitplanen und haben künftig auf 855 Quadratmetern viel Platz. Weiterlesen ⮕

Mordversuch in Oberösterreich: Mann (66) stach auf Ehefrau einEhestreit soll eskaliert sein: 66-Jähriger soll mit Messer auf seine 60-jährige Ehefrau eingestochen haben. Weiterlesen ⮕

Prozess in Wels um zahlreiche schwere Sexualdelikte an KindernAngeklagter soll drei Kinder in seinem Umfeld missbraucht und Missbrauch in Südostasien in Auftrag gegeben haben. Weiterlesen ⮕