Prominente teilen intime Momente auf Social Media

Sängerin Adele erklärt einmal mehr, dass sie ein großer Fan von Beyoncé ist.Instagram/parishiltonCathy Hummels lässt sich von den kälteren Temperaturen nicht vom Nackt-Schwimmen abbringen.Sängerin Jessie J strahlt mit ihrem Baby um die Wette.Huch, hat Heidi Klum etwa grüne Haare? Nein, sie spielt mal wieder nur mit Filtern herum und beweist: ihr steht jede Farbe.

Moderatorin Lola Weippert nahm sich eine Social-Media-Auszeit, mit diesem Bild meldet sie sich jetzt zurück.Instagram/billkaulitzChristina Aguilera ist mal wieder"dirrty". Halbnackt verkündet sie den Kartenverkauf für ihre"intime und verführerische" Vegas-Show.Auch Arnie hat den"Yearbook"-Trend auf Social Media probiert und sich mit KI zu einem 90er-Teenie verwandelt.Auf Social Media wandert aktuell ein Foto einer ungeschminkten Madonna herum.

Wie viele Nachtschichten Rebel Wilson wohl schon geschoben hat, bevor dieses Bild entstanden ist? Sie kündigt jedenfalls ein großes Projekt für das kommende Jahr an.Gold Marie? Nein, nur Nicky Hilton, wie sie sich auf die New York Fashion Week vorbereitet.Gott sei Dank handelt es sich bei diesem Foto von Model Irina Shayk nur um Make-up und keine echten Verletzungen.Chris Hemsworth würde zu gerne auch eine Runde auf dem Rücken seines Bartagames drehen. headtopics.com

Die Efron-Brüder Zac und Dylan zeigen wo sie vermutlich die meiste Zeit verbringen – im Fitnessstudio.Mit ihren Followern teilt Leni Klum alles – auch ihre Unterwäsche-Tipps.Instagram/carmengeiss"New hair, new me" – scheint Lizzos Devise zu sein.Claudia Schiffer feiert ihren 53. Geburtstag mit einem besonderen Gast – einem Schmetterling auf ihrer Hand.Irina Shayk achtet im Urlaub offensichtlich darauf, dass sie keine Abdrücke von ihrem Bikinioberteil bekommt.

Nehammers Israel-Besuch: 'Das sind unbeschreibliche Momente“Gemeinsam mit Tschechiens Premier Petr Fiala versicherte Kanzler Karl Nehammer Regierungschef Netanyahu Solidarität – und führte viele persönliche Gespräche. Weiterlesen ⮕

Acht Prominente aus der Kultur: Würden Sie sich auf die Straße kleben?Mit der nötigen Distanz zur eigenen Jugend – wie Rabl-Stadler, Holender, Helfer, Wurm, Bertlmann, Fritsch, Hochgatterer und Streeruwitz sich jetzt positionieren würden. Und wofür die Prominenten... Weiterlesen ⮕

Maurer & Cik: Prominente Gäste und aktuelle Schlagzeilen im Nachrichten-PodcastIn der wöchentlichen Episode "Maurer & Cik" besprechen Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik von der Kleinen Zeitung die wichtigsten und schrägsten Schlagzeilen. Prominente Gäste wie Vera Russwurm, Arnold Schwarzenegger und Alfred Gusenbauer werden genannt. Themen wie die Situation in Bergkarabach, Memoiren von Nicolas Sarkozy und der Kampf der FPÖ gegen die Eliten werden diskutiert. Weiterlesen ⮕

'Respekt'-Projekt an Wiener Schulen zur GewaltpräventionWenn es in der Schule Stress gibt, liegt das nicht immer am Lernstoff - manchmal sorgen auch Konflikte für belastende Momente. Die Stadt Wien unterstützt nun Lehrende und Kinder bei der Bewältigung solcher Situationen bzw. bei der Prävention. Weiterlesen ⮕

Gottschalk plaudert aus: Helene Fischer und Cher beim „Wetten, dass..?”-FinaleAm 25. November moderiert Thomas Gottschalk ein letztes Mal die Show 'Wetten, dass..?'. In seiner finalen Folge darf sich der Star-Moderator über prominente Gäste freuen. Die Musikerinnen Helene Fischer und Shirin David werden zusammen in der Show performen. Weiterlesen ⮕

Traditionelles Zankerlschnapsen der Jungen Generation VitisDas Zankerlschnapsen der Jungen Generation Vitis fand am Freitag im Gasthof 3 Kronen in Vitis statt. Die Veranstaltung hat eine langjährige Tradition und wurde von Gründer Leopold Kapeller ins Leben gerufen. Es wurden insgesamt 200 Stück Zankerl und Dürre geschnapst, die jedoch nicht ausreichten und nachbestellt werden mussten. Zahlreiche Gäste, darunter auch prominente Persönlichkeiten wie Leopold Kapeller und Andreas Hitz, nahmen an der Veranstaltung teil. Weiterlesen ⮕