Probleme mit dem Salzwasserpool: Verfärbungen und Riss entdeckt

Marianne R. freute sich auf ihren Salzwasserpool. Doch beim Einbau ging offenbar einiges schief, wie die Sendung"Pfusch am Bau" aufdeckt.Marianne R. sprang mit dem Bau eines Salzwasser-Pools samt Gegenstromanlage um 40.000 Euro ins kalte Wasser. Doch die Probleme, die die Niederösterreicherin aus Rappoltenkirchen nach dem Einbau im Jahr 2021 hatte, haben sich gewaschen.

„Lehm, Lehm, Lehm – da hättest du eigentlich gar kein Becken gebraucht. Da hättest du nur das Wasser direkt in die Baugrube einfüllen müssen“Nach der Durchsicht der Fotos, die den Einbau des Pools dokumentiert haben, ist dem Experten klar:"Der Grundfehler ist, dass man hier nicht auf das Grundwasser Rücksicht genommen hat", meint Nussbaum, dem auch das Fehlen eines stabilisierenden Ankers nicht entgeht.

Doch Nussbaum will nicht aufgeben, holt sich Geologe Michael Hitzenberger als Unterstützung. Dessen Boden-Proben bringen Licht ans Ende des Tunnels: Denn der Boden besteht zwar bis etwa zwei Meter Tiefe aus Lehm, danach sorgen Feinsand und mittelkörniger Sand aber für versickerungsfähige Schichten. Mit den richtigen Drainage-Maßnahmen, damit das Wasser abfließen kann, könnte der Pool erhalten bleiben. headtopics.com

Und siehe da: Nach einer Begehung mit dem Pool-Bauer lenkt dieser ein: Er übernimmt die Kosten für die komplette Pool-Reinigung, Pumpe und Gegenstromanlage werden erneuert und ein Drainage-System mit zwei tief reichenden Abflussrohren eingebaut. Damit sollte Marianne R. ihren Pool in der nächsten Saison endlich genießen können.

