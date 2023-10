Probleme bei der Beantragung der österreichischen Staatsbürgerschaft

"Mitte September 2022 hat meine Frau einen Antrag für die österreichische Staatsbürgerschaft eingereicht und zehn Monate später haben wir einen Termin erhalten", beginnt Engelbert B. das Gespräch mit""."Wir waren pünktlich und mit allen Unterlagen dort." Vor Ort musste das Ehepaar noch einige Kopien ihrer Dokumente anfertigen, die dann an die Mitarbeiterin der MA 35 weitergegeben wurden.

Bis dahin soll laut dem Ehemann alles gut verlaufen sein, denn auch die Staatsbürgerschaftsprüfung konnte Laida B. erfolgreich absolvieren."Die Prüferin meinte, dass es noch sechs bis zwölf Monate dauern würde, bis meine Frau ihre Staatsbürgerschaft erhalten würde." Doch dann kam alles anders.In diesem August erhielt das Ehepaar plötzlich ein Schreiben der MA 35, dass Unterlagen fehlen würden und diese per Mail zugeschickt werden sollen.

Am 5. Oktober erhielt Laida B. ein weiteres Schreiben, dass"das Ansuchen der österreichischen Staatsbürgerschaft mangelhaft ist". Eine Frist für das Einreichen der fehlenden Unterlagen wurde von dem Amt auf 2 Wochen gesetzt."Wir wissen nicht, was wir noch tun sollen, denn immerhin haben wir jeden erdenklichen Weg genommen, um unsere Dokumente an die MA 35 weiterzuleiten. headtopics.com

"Ich bin seit Jahren wegen meiner schweren Krankheit in Pension, weshalb ich meine Bescheide der Pensionsversicherung übermittelt hab. Einen Lohnzettel hab ich natürlich nicht", ärgert sich der Ehemann."Und auch einen Nachweis zur Unterhaltszahlung können wir nicht vorlegen, weil es das auf den Philippinen nicht gibt. Dennoch überweisen wir monatlich 500 Euro an den Sohn meiner Frau, weil er sonst nicht überleben könnte.

"Es wurde zum Beispiel der KSV vom Ehegatten gefordert, aber der uns vorliegende KSV ist von der Antragstellerin. Somit wurde erneut eine Unterlagenanforderung versendet", erklärt Jakubowicz."Wir standen mit der Antragstellerin in regelmäßigem Kontakt und sie wurde über die jeweiligen Verfahrensschritte informiert. Die Stadt Wien – Einwanderung und Staatsbürgerschaft vollzieht Bundesgesetze. headtopics.com

