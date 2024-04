Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen soll einen Freund haben

Der 23 Jahre alte Magnus Heien Haugstad soll das Herz von Prinzessin Ingrid Alexandra erobert haben. Die beiden dürften zusammengezogen sein. Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen ist weitestgehend abseits der Öffentlichkeit aufgewachsen, daher sind nur wenige private Details bekannt. Norwegische Medien berichten jedoch, dass Ingrid Alexandra bereits seit Jahren vergeben sein soll.

Der 23-jährige Magnus Heien Haugstad soll der Mann an ihrer Seite sein und sogar als offizieller Gast beim Galadinner anlässlich ihres 18. Geburtstags im Jahr 2022 auf der Gästeliste gestanden haben. Eine offizielle Bestätigung des Hofes gibt es bislang nicht

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prinzessin Kate gibt zu, ein Foto bearbeitet zu habenPrinzessin Kate räumte ein, dass sie ein Foto von sich und ihren Kindern nachträglich bearbeitet hat. Der Kensington-Palast steht nun unter kritischem Druck.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Witze über Prinzessin Kate: Talkmaster Stephen Colbert bezieht Stellung'Als ich diese Witze machte, hat das einige Leute verärgert, noch bevor ihre Diagnose bekannt wurde, und das kann ich verstehen', so der Talkmaster.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Prinzessin Kates Videobotschaft steigert Andrang auf KrebshilfeDie britische Krebshilfe verzeichnet 50.000 Zugriffe mehr pro Tag, seitdem Prinzessin Kate ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

'Voller Bewunderung': Sarah Ferguson lobt Prinzessin KateSie hoffe, dass Kate nun Zeit, Raum und Privatsphäre gelassen werde, um zu heilen, so 'Fergie' auf Instagram.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Harry und William wieder in Kontakt - doch nicht so wie man meinen würdeNach Prinzessin Kates Krebsdiagnose sollen die Sussexes wieder in Kontakt mit Prinz William sein.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Nach Kates Videobotschaft: Manche schämen sich nun für SpekulationenDass Prinzessin Kate ihre Krebserkrankung in einer Videobotschaft öffentlich machte, war auch mit einem Wunsch verbunden.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »