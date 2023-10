Premiere von Pension Schöller mit der Landjugend Hofstetten-Grünau

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Simon Enne, Anja Zöchling, Johannes Heindl sowie Alina Reifner und Josef Himmelsberger der Landjugend Hofstetten-Grünau stehen in den Startlöcher für die Premiere von"Pension Schöller".Gutsbesitzer Philipp Klapproth finanziert seinem Neffen Alfred das Medizinstudium. Dieser bittet seinen Onkel in einem Brief um Geld, da er vorgibt, eine Nervenanstalt eröffnen zu wollen. In Wahrheit hat er aber mit dem Geld etwas ganz anderes vor.

Bevor sein Onkel in die Nervenanstalt investiert, möchte er sie besuchen. Ernst Kissling schlägt seinem Freund Alfred vor, Klapproth doch einfach die Pension Schöller zu zeigen. Die Gäste der Pension seien ziemlich exzentrisch und kaum von Irren zu unterscheiden. Gutsbesitzer Klapproth glaubt den Schwindel und amüsiert sich in der Pension Schöller köstlich. Er hält die Gäste wirklich für verrückt. headtopics.com

„Mit diesem Stück hat unser Regisseur Johann Stuphann genau ins Schwarze getroffen. Er meinte, diese Komödie passt genau zu unserer Theatergruppe“, erzählt Landjugendleiterin Julia Falkensteiner. Stuphann begleitet die Theatergruppe der Landjugend schon seit einigen Jahren. Insgesamt 12 Schauspielerinnen und Schauspieler der Landjugend Hofstetten-Grünau werden bei dem Stück heuer auf der Bühne zu sehen sein.

Doch wie ist die Theatergruppe der Landjugend eigentlich entstanden? „Schon unsere Großeltern und Eltern führten verschiedene Stücke auf“, erzählt Falkensteiner von der jahrzehntelangen Tradition. Seither wird jedes Jahr ein anderes Werk präsentiert. Darunter befanden sich nicht nur Komödien, sondern auch Dramen und ernste Stücke. Auf die Komödie „Pension Schöller“ freue sich die Landjugendleiterin besonders. headtopics.com

