Preise, Kategorien, Auktion: So kommt man zu Tickets für die Weißwurstparty

Arnold Schwarzenegger und Freundin Heather Milligan führten bei der Jubiläumsausgabe der Weißwurstparty den Promiauflauf im Stanglwirt an.

Vorbild Barrierefreiheit: Mechatron heimste gleich zwei Preise einDas BhW Niederösterreich verlieh beim „Vorbild Barrierefrei 2023“ gleich zwei Preise an Mechatron. Weiterlesen ⮕

Lieferprobleme: Weniger Gewinn für Mercedes-BenzDer deutsche Autobauer kämpft mit Produktionsschwierigkeiten und einem harten Wettbewerb um die Preise. Weiterlesen ⮕

Faktencheck:Trotz Tickets kein Platz im Bus: Welche Rechte haben Passagiere?Auf der ÖBB-Intercitybus-Verbindung Klagenfurt-Wolfsberg-Graz werden Passagiere trotz Reservierung oft auf den nächsten Bus verwiesen. AK-Konsumentenschützer erklärt die Rechtslage. Weiterlesen ⮕

Die Österreicher des Jahres 2023 stehen festIn sechs Kategorien wurden am Dienstagabend in Wien Persönlichkeiten ausgezeichnet, die in ihrem Bereich Außergewöhnliches leisten. Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres wurden bereits... Weiterlesen ⮕

Luke Andrews Band spielt im Stadttheater Berndorf aufNach zwei Jahren Pause spielt die Band aus dem Bezirk Neunkirchen wieder ein Konzert im Stadttheater Berndorf. Die NÖN verlost 2 x 2 Tickets. Weiterlesen ⮕

Endet demnächst:Ticketermäßigung für das Klanglicht 2023: 10€ statt 15€Club-Mitglieder erhalten Tickets für Klanglicht 2023 von 25.-27. Oktober in Graz um 10€ statt 15€ ermäßigt. Weiterlesen ⮕