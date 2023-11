Preise für Wohneigentum in Wien fallen zum vierten Mal in Folge

Es geht weiter bergab am Immobilienmarkt. Die Preise für Wohneigentum sind im Sommer zum vierten Mal in Folge gefallen. Ende des vergangenen Jahres hatten die Preise bereits den größten Rückgang seit mehr als einer Dekade erlebt. Nach 18 Jahren Boom hatte das Jahr 2022 eine scharfe Kehrtwende am Markt eingeläutet. Für das dritte Quartal im Jahr 2023 wird ein Rückgang für ganz Österreich von 2,9 Prozent erwartet. In Wien sind die Preise sogar um vier Prozent gefallen.

:

NOEN_ONLİNE: Wohneigentum wird in NÖ großgeschrieben76 Prozent der NÖ Landsleute wünschen sich laut einer Umfrage Wohneigentum, österreichweit teilen 64 Prozent diesen Wunsch. Viele junge Menschen wollen in den nächsten Jahren ihre Wohnsituation ändern. Die Finanzierung von Wohneigentum bereitet allerdings einem Großteil der Befragten Sorge.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: Nestroy-Preise gehen an Ruiz und MaertensDie Schauspielpreise gingen an Michael Maertens und Saioa Alvarez Ruiz, Tomas Schweigen erhielt die Auszeichnung für „Beste Regie“. Emmy Werner erhielt den Lebenswerk-Preis. Der Publikumspreis...

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Nestroy-Preise:Triumph für Ex-“Jedermann“ - aber auch für die SteiermarkDie Steiermark räumt beim Wiener Theaterpreis ab. Verdienter Triumph für den in Salzburg geschaßten Ex-“Jedermann“ Michael Maertens.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Inflation:So viel zahlt man für Glühwein und Co. am Wiener WeihnachtsmarktDie Inflation treibt die Preise bei den Wiener Weihnachtsmärkten in die Höhe.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: OMV und Wien Energie starten Großprojekt für klimaneutrale FernwärmeBis zu sieben Anlagen sollen künftig bis zu 200.000 Haushalte mit klimaneutraler Fernwärme versorgen.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

KURIERAT: Gipfeltreffen wegen Nahost-Krieg: Regierung traf Religionsvertreter in WienWegen der gesellschaftlichen Spannungen nach dem Terrorangriff der Hamas hat der Kanzler alle Glaubensgemeinschaften zu einem Gipfeltreffen eingeladen.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »