Prävention an Tiroler Schulen: Auswege aus Extremismus-Blasen zeigen

Tausende Unterschriften zur Rettung von Tiroler SchwimmbädernDiese Woche ringt der Gemeindeverband weiter um eine Zukunft des Axamer Hallenbads. Schon über 8000 unterschrieben eine Petition. Weiterlesen ⮕

Tiroler Gemeinden müssen nun auch gewerbliche Leerstände meldenNachnutzung statt Bau neuer Gewerbeflächen ist das Ziel: Leere Gewerbestandorte müssen in Tirol laut Raumordnungsnovelle erhoben werden. Weiterlesen ⮕

29 Tiroler Gemeinden fordern Tempo 30 in OrtsteilenZwei Drittel der Verkehrsunfälle ereigneten sich in Tirol in den Ortsgebieten. Der VCÖ fordert hier verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen wie Tempo 30. Weiterlesen ⮕

Findiger Tiroler vermittelt Schafe als Rasenmäher an UnternehmenEin Tiroler lässt mit seiner Geschäftsidee aufhorchen: Er vermittelt Schafe an Firmen, damit die ihre Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erfüllen können. Weiterlesen ⮕

Brand in Tiroler Krankenhaus: Österreicherin eingeliefertEine Österreicherin wurde ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, nachdem ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Kochtopf zu einem Brand geführt hatte. Die Feuerwehr wurde alarmiert, nachdem eine Bewohnerin den Brandgeruch im Treppenhaus bemerkt hatte. Rauch trat aus der Wohnung der 34-Jährigen aus und der Rauchmelder piepste. Weiterlesen ⮕

Bombendrohung in Erfurt: Rathaus abgesperrtIn Erfurt wurde das Rathaus aufgrund einer Bombendrohung abgesperrt. Auch vier Schulen in Baden-Württemberg wurden geräumt. Bombendrohungen sind derzeit in ganz Deutschland ein Thema, insbesondere Schulen sind betroffen. Weiterlesen ⮕