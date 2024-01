Potemkinsche Dörfer: Eine Illusion des Wohlstands in Russland

Das heutige Russland ist weder eine Hochburg der Zufriedenheit noch das Bollwerk des Wohlstands, wie der Kreml behauptet. Im späten 18. Jahrhundert plante Katharina die Große eine Reise auf die Krim, die ihr Günstling, Graf Grigori Potemkin, einige Jahre zuvor erobert hatte. Potemkin war es zwar gelungen, die landwirtschaftlich wertvolle Halbinsel dem Osmanischen Reich zu entreißen, doch die versprochene Kolonisierung hatte er nicht zustande gebracht.

Um sein Gesicht zu wahren, ordnete Potemkin den Bau einer Reihe von bemalten Pappfassaden entlang des Flusses an, an dem die Zarin entlangfahren würde. Um die Illusion zu vervollständigen, ließ er fröhliche Dorfbewohner und Herden mit gesundem Viehbestand kommen. Wohlstand gab es nicht, aber es sah zumindest danach aus. Seither sind Potemkinsche Dörfer fester Bestandteil der russischen Geschichte. Während der Sowjetzeit wurden systematische Gewalt und Unterdrückung vom Bild eines Kommunismus überdeckt, der das Leben vorgeblich für alle besser mach





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Russland überzieht Ukraine zu Neujahr mit DrohnenangriffDas neue Jahr hat für viele Menschen in der Ukraine so begonnen, wie das vorherige aufgehört hat: mit heftigem russischen Beschuss, Angst und Schmerz. Insgesamt 90 Kampfdrohnen feuerte die russische Armee in der Nacht auf Montag auf verschiedene Regionen ab, wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Oberster EU-General: „Russland darf den Krieg nicht gewinnen“Ex-Generalstabschef Robert Brieger, höchstrangiger General in der Europäischen Union, schließt eine EU-Armee langfristig nicht aus. Aber was, wenn Europa jetzt angegriffen würde?

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Flugzeugabschuss über Russland: 65 ukrainische Gefangene angeblich getötetBei einem Flugzeugabschuss über Russland nahe der ukrainischen Grenze starben am Mittwoch angeblich 65 ukrainische Gefangene an Bord. Über den Urheber herrschte am Mittwoch noch Unklarheit, Moskau sieht diesen indes in Kiew.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

UNO-Sicherheitsrat berät nach russischem GroßangriffIn der von Russland angegriffenen Ukraine sind kurz vor Jahreswechsel bei beispiellosen Bombardements aus der Luft über 30 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt worden. Die ukrainische Führung sprach von massivem 'Terror' gegen die Zivilbevölkerung.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Ukraine: Moskau greift schlechter geschützte Ziele anRussland hat nach Angaben der ukrainischen Armee am Montag während des Berufsverkehrs erneut einen großangelegten Raketenangriff durchgeführt. Im gesamten Land gab es Luftalarm. Diesmal lagen die Ziele im Osten und Süden der Ukraine, die weniger gut durch Flugabwehr geschützt sind als etwa die Hauptstadt Kiew.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Neue Uni in Linz: Späte Zweifel aus dem KanzleramtMit der neuen Universität in Linz will die Regierung in der Hochschullandschaft „neue Wege“ beschreiten. Im Gegensatz zu den anderen öffentlichen Unis fällt das Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) nicht unter das Regime des Universitätsgesetzes. Die Uni erhält einen eigenen Rechtsrahmen.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »