Postgasse für Verkehr geöffnet

Bis auf VBM Wirtenberger und BM Wallner (r.) stimmten alle Mandatare dafür, die Postgasse aufgrund der Staus für den Verkehr zu öffnen.

Schlagring mit Messer :Keilerei in Leoben mit verbotener Waffe: zwei FestnahmenIn Leoben-Donawitz gerieten zwei Gruppen junger Männer aneinander. Ein Jugendlicher wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. Weiterlesen ⮕

Polizei zog auf A12 und in St. Johann gleich zwei Raser aus dem VerkehrGleich zwei massive Geschwindigkeitsübertretungen ereigneten sich am Nationalfeiertag. Der erste Raser wurde auf der Inntalautobahn auf der Höhe des Rastplatzes Zirl aus dem Verkehr gezogen. Weiterlesen ⮕

Brücke in Doislau nach Mängeln wieder für Verkehr freigegebenNachdem bei routinemäßigen Kontrollen Mängel an einer Brücke in Doislau festgestellt wurden, wurde die Brücke umgehend für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gesperrt. Nun wurde die Brücke fertiggestellt und wieder für den Verkehr freigegeben. Weiterlesen ⮕

Breite Mehrheit für Abschaffung der Landesabgabe im LandtagAlle Parteien - mit Ausnahme der Grünen - stimmten für das Aus der Landesabgabe ab 2024. Sie soll mit der Rundfunk-Haushaltsabgabe nicht mehr eingehoben werden. NÖ-Haushalte sollen sich so 69,60 Euro pro Jahr sparen. Weiterlesen ⮕

'Regierung will mit Whatsapp-Control nur mehr Macht'Im Kampf gegen den Terror möchte Innenminister Karner künftig Messanger-Dienste überwachen lassen. Die Bevölkerung zeigt sich darüber nicht erfreut. Weiterlesen ⮕

Bauer stürzt mit Traktor 100 Meter abTragischer Unfall in der Buckligen Welt! Ein Landwirt war mit seinem Traktor mit angeschlossenem Güllefass auf einer Wiese unterwegs, stürzte ab. Weiterlesen ⮕