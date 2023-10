'Porno'– ORF-Auftritt von Silbereisen und Egli regt auf

Karsten Socher / dana press / picturedesk.comhat Beatrice offen zugegeben, bei den Auftritten mit Florian gerne"mit dem Feuer zu spielen". Viele Fans finden diese inszenierten Performances nur noch"nervig"."Sind die beiden nun ein Paar oder nicht?", möchte ein Fan bei X (vormals Twitter) nach ihrem Auftritt wissen. Man kann es ihm nicht verdenken.

An einer Stelle tut der Sänger so, als würde er Beatrice zärtlich eine Haarsträhne hinters Ohr streichen, sie wiederum legt beim Tanzen zärtlich eine Hand auf seinen Bauch. Zur Krönung gibt es ein Close-Up von Florians verschwitzter Hand an der leicht beschlagenen Glasscheibe.

"Von der Performance würde ich sagen, war das mehr der Schlagerbums. Welchen 80er-Jahre Porno haben sie sich da als Vorlage genommen?" Nicht nur bei Sebastian Pufpaff, auch in den Sozialen Medien kommt die inszenierte Liebes-Show bei vielen Zuschauern nicht allzu gut an. Kommentare wie"Langsam ist in diesem Verwirrspiel die Luft raus … Es nervt einfach nur noch" oder"Das Duett mit der Silbereisen-Niete Florian war absolut überflüssig – es nervt!" finden sich unter dem Video. Manche werfen dem Schlagerduo sogar vor, mit den Fans zu spielen."Florian hat eine Freundin", schreibt ein User. headtopics.com

Heute_at »

