Polizist und Politiker verletzt Ehefrau bei eskaliertem Streit

Es war ein Polizeieinsatz am Mittwoch gegen 5 Uhr früh, wie er leider zu oft vorkommt in der Steiermark: Ein Ehestreit war eskaliert, es wurde zuerst laut, dann handgreiflich und der Mann verletzte seine Frau. In diesem Fall kommt noch hinzu: Der beschuldigte Mann ist ein aktiver Politiker aus Graz. Und Polizist.

