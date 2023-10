Polizei zog auf A12 und in St. Johann gleich zwei Raser aus dem Verkehr

Der 28-jährige Pkw-Lenker wurde während einer Tempokontrolle mit 229 anstelle der dort erlaubten 130 km/h geblitzt. Der Lenker konnte gestoppt und kontrolliert werden – der Führerschein wurde an Ort und Stelle einkassiert. Eine Anzeige folgt.

In St. Johann in Tirol hingegen bolzte ein Pkw-Lenker (20) auf der Loferer Straße mit 128 km/h durch das Ortsgebiet. Erlaubt wäre dort Tempo 60. Auch ihm wurde der Führerschein sofort abgenommen. Ebenso erfolgt eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags.

