Polizei sucht untergetauchten Zechpreller

Die Polizei sucht seit Samstag einen untergetauchten Zechpreller: Der vorerst unbekannte Mann war am Mittwoch, 25. Oktober 2023, in einen Beherbergungsbetrieb in Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) eingezogen.

Aus nicht bekannten Gründen nahm der Herbergsgeber indes nicht sofort die Daten des Mannes auf. Nach drei Tagen der Nächtigung war der vorerst unbekannte Mann, ohne einen Euro zu bezahlen, verschwunden. Der Pensionsbetreiber konnte nur noch Anzeige bei der Polizei erstatten.Die Beamten konnten schließlich die Identität des Verdächtigen herausfinden und sucht nun den mutmaßlichen Betrüger. Es gilt die Unschuldsvermutung.29.10.

