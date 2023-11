– Polizei sucht Leiche nach Hai-Angriff

Demnach war der 55-jährige Surfer tags zuvor in der Nähe des beliebten Surfreviers Granites Beach verschwunden."Die Leiche des Mannes konnte noch nicht gefunden werden, und die Suche wurde heute Früh wieder aufgenommen", erklärte die Polizei im Bundesstaat South Australia am Mittwoch.

Die Küste Südaustraliens ist dafür bekannt, dass dort Weiße Haie leben. Im Mai war etwa 120 Kilometer von dem Ort des jetzigen Angriffs entfernt ein Lehrer von einem Hai zu Tode gebissen worden.31.10.2023: Wienerin geht zu erstem Date, gebärt auf der Couch Kind.

Eine schwangere Frau lernte einen Mann auf einer Dating-App kennen. Am Freitag kam es zum ersten Treffen – mittendrin starteten die Wehen.US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus. headtopics.com

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Leiche eines 36-jährigen Mannes in Itter gefundenIn einer Wohnung in Itter wurde die Leiche eines 36-jährigen Mannes mit deutlichen Spuren einer Gewalteinwirkung am Hals entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und das Landeskriminalamt ermittelt. Weiterlesen ⮕

Reitstallbesitzerin tot: Leiche des verdächtigen FPÖ-Politikers gefundenNach dem tragischen Tod einer 39-jährigen Reitstallbesitzerin in Niederösterreich steht ein FPÖ-Politiker unter Verdacht. Eine groß angelegte Fahndung wurde ausgelöst. Weiterlesen ⮕

Nächster Mordalarm – 36-Jähriger lag tot in WohnungErneut ermittelt die Polizei in Österreich wegen Mordverdachts. In einer Wohnung in Tirol wurde die Leiche eines 36-Jährigen gefunden. Weiterlesen ⮕

Ukraine meldet größten russischen Angriff seit JahresbeginnRussland hat ukrainischen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Orte in der Ukraine beschossen. Der ukrainische Präsident stellt seinen Landsleuten für die Zukunft aber weitere... Weiterlesen ⮕

„Hamas-Kommandeur getötet“: Israel bestätigt Angriff auf FlüchtlingslagerNach der tödlichen Explosion im Flüchtlingslager Dschabalija in Nordgaza hat die israelische Armee erklärt, die Gegend bombardiert zu haben. Weiterlesen ⮕

Angriff auf russischen Flugabwehrstützpunkt: Ukrainisches Militär setzt Wasserdrohnen und Raketen einDas ukrainische Militär hat einen Stützpunkt der russischen Flugabwehr mit Wasserdrohnen und Raketen angegriffen. Russlands Verteidigungsminister Schoigu stellt Bedingungen für Friedensgespräche. Hier finden Sie einen Überblick über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg. Weiterlesen ⮕